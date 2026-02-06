Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 610,2 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 artışla 17.782 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 24.464 puandan işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 azalışla 10.278 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 45.570 puandan, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,5 değer kaybıyla 8.196 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda yapay zeka harcamalarının şirket karlılıklarına etkisine yönelik artan kaygılar ve ABD iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleriyle karışık bir seyir izlenirken, Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini sabit tutması yatırımcılar tarafından yakından takip edildi.

Bölgede ECB, 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tutarken, ECB Başkanı Christine Lagarde, düzenlediği basın toplantısında, enflasyonun ECB'nin orta vadeli hedefi olan yüzde 2'ye geri döneceği konusunda iyimser olduğunu söyledi. Lagarde, bankanın döviz kuruna yönelik bir hedefi bulunmadığını ancak kurlardaki gelişmelerin ekonomik görünüm ve enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip ettiklerini vurguladı. Öte yandan, İngiltere'de BoE politika faizini yüzde 3,75'te sabit tutarken, yıl içinde faiz indirimlerinin olabileceğinin sinyalini verdi.

BoE Başkanı Andrew Bailey, İngiltere'de enflasyonun hedeflenen yüzde 2 seviyesine bir yıl daha erken ulaşacağını öngördüklerini belirterek, enflasyonun bu seviyede sürdürülebilir şekilde kalmasının önemli olduğunun altını çizdi. Analistler, Avrupa tarafında enflasyonla mücadelede şahin tutumun hala sürdüğünü ifade ederken, yıl içinde savunma giderleri kaynaklı harcamalar ve bölgesel gelişmelerin bölge merkez bankalarının tutumlarında ayrışmaları tetikleyebileceğini söyledi.

Bunlarla birlikte bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'nın ihracatı Aralık 2025'te bir önceki aya göre yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Kasım 2025'te ABD'ye yapılan ihracat yüzde 8,9 artarken, Aralık 2024 ile karşılaştırıldığında takvimsel ve mevsimsel olarak düzeltilmiş bazda yüzde 12,9 düşüş gösterdi. Buna karşılık, Almanya'da sanayi üretimi Aralık 2025'te bir önceki aya göre yüzde 1,9 azalarak beklentilerin altında kaldı.

Bu gelişmenin ABD'nin çoğu Avrupa Birliği malına uyguladığı yüzde 15'lik gümrük vergisinin ihracatı olumsuz etkilemesinden kaynaklandığını belirtirten analistler, sanayi üretiminindeki düşüşün söz konusu sektörün toparlanacağına dair beklentileri zayıflattığını ifade etti. Kurumsal tarafta ise Fransız-İtalyan otomobil üreticisi Stellantis elektrikli araç geliştirme planlarını küçültüp iş modelini "yeniden yapılandırdığı" için geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık 22,2 milyar avro gider kaydettiğini belirtti.