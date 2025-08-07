Ağustos ayında temettü dağıtacak hisseler: Temettü takvimi

Borsa İstanbul'da bugün itibarıyla Ağustos ayında temettü dağıtması genel kurulları tarafından onaylanmış 10 şirket bulunuyor.

Ağustos ayında şu an itibarıyla en az 10 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak. Bugün itibarıyla Temettü kararı genel kurul onayıyla kesinleşmiş 10 şirket bulunuyor. (Yeni açıklamalar geldikçe aşağıdaki listeye eklenecektir). İşte şu an itibarıyla Ağustos 2025 temettü takvimi:

- ENERYA ENERJİ A.Ş. (ENERY)

Pay başına brüt 0,0111111 TL, net 0,0094444 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 11 Ağustos, ödeme tarihi 13 Ağustos.

- SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. (SUWEN)

Pay başına brüt 0,1250 TL, net 0,10625 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 12 Ağustos, ödeme tarihi 14 Ağustos.

- LDR TURİZM A.Ş. (LIDER)

LDR Turizm (LIDER) bu yıl temettü dağıtan şirketler arasında. Şirket 5 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,7130120 TL, net 0,6060600 TL temettü açıklamıştı. Net 0,1212120 TL olan 3. taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 13 Ağustos, ödeme tarihi 15 Ağustos.

- DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DURKN)

Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,0653962 TL, net 0,0555867 TL temettü dağıtacak. Net 0,0277933 TL olan ilk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 14 Ağustos, ödeme tarihi 18 Ağustos.

- EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş. (EFORC)

Pay başına brüt 0,1377410 TL, net 0,1170798 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Ağustos, ödeme tarihi 19 Ağustos.

- İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. (ISSEN)

Pay başına brüt 0,090 TL, net 0,0765 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Ağustos, ödeme tarihi 19 Ağustos.

- ASTOR ENERJİ A.Ş. (ASTOR)

Pay başına brüt 1,5120876 TL, net 1,2852744 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Ağustos, ödeme tarihi 20 Ağustos.

- AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)

Ayen Enerji A.Ş. 6 eşit taksit halinde pay başına toplam, brüt 1,4957010 TL, net 1,2713454 TL temettü açıklamıştı. 5. taksit olarak net 0,2118909 TL kar payı dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Ağustos, ödeme tarihi ise 25 Ağustos 2025 olacak.

- MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş. (MTRKS)

Pay başına brüt 0,1243781 TL, net 0,1057213 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Ağustos, ödeme tarihi ise 29 Ağustos 2025 olacak.

- TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. (TURSG)

Pay başına brüt 0,20 TL, net 0,17 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Ağustos, ödeme tarihi ise 1 Eylül 2025 olacak.