SPK'ya bedelli başvurusunu duyurdu: Yüzde 250

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. dün KAP'a bedelli sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusunu duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, kayıtlı sermaye tavanı 4 milyar TL olan Vera Konsept GYO, mevcut 820 milyon TL seviyesindeki çıkarılmış sermayesini tamamı nakden karşılanmak üzere artırma kararı aldı. Bu kapsamda şirket, yüzde 250 oranında bedelli sermaye artırımı yaparak 2 milyar 50 milyon TL kaynak sağlamayı ve çıkarılmış sermayesini 2 milyar 870 milyon TL’ye yükseltmeyi hedefliyor. Sermaye artırımına ilişkin hazırlanan Fon Kullanım Raporu ve İzahname’nin onaylanması amacıyla SPK’ya 18 Aralık 2025 tarihi itibarıyla resmi başvuru yapıldığı bildirildi.

