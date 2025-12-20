Borsada 19 hisse için pazar değişikliği kararı

Borsa İstanbul, 2 Ocak 2026’dan itibaren 19 hissenin işlem gördüğü pazarlarda değişiklik yaptı.

Borsa İstanbul, 19 hisse için pazar değişikliği kararı aldı. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem görecek payların yeni dağılımı duyuruldu.

Açıklamaya göre, söz konusu tarihten itibaren bazı payların işlem gördüğü pazarlar değiştirilecek. Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem görecek payların dağılımı ile pazar değişikliği yapılan hisseler tablolar halinde paylaşıldı.

Pazar değişikliği kararı verilen hisseler arasında Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO), Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY), Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (ERCB) ve Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HATSN) de yer aldı. Toplamda 19 hissenin işlem gördüğü pazarlarda değişiklik yapılacağı belirtildi.



