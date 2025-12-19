SPK'dan 5 şirketin sermaye artırımına onay geldi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2025/63 sayılı bülteninde, halka açık beş şirketin sermaye artırımı başvurularına onay verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımladığı bültene göre, Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.’nin 44,6 milyon TL bedelli sermaye artırımı yoluyla sermayesini 89,25 milyon TL’ye çıkarmasına ve artırımın halka arz yöntemiyle gerçekleştirilmesine izin verildi. Kurul ayrıca Cosmos Yatırım Holding A.Ş.’nin 6,49 milyon TL tutarındaki pay ihracını tahsisli satış yöntemiyle gerçekleştirmesini onayladı. Bunun yanında Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.’nin 840 milyon TL, DCT Trading Dış Ticaret A.Ş.’nin 260 milyon TL ve Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.’nin 764,7 milyon TL tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında gerçekleştireceği pay ihraçlarına da izin verildi.

Onay verilen işlemlerin detayları şöyle:

Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN)

Mevcut sermaye: 44.627.021,32 TL Yeni sermaye: 89.254.042,64 TL Artırım türü: 44.627.021,32 TL bedelli (halka arz yöntemiyle)

Birlik Mensucat, %100 oranında bedelli sermaye artırımı yapacak. Artırım sonrası çıkarılmış sermaye 89,25 milyon TL’ye ulaşacak.

Cosmos Yatırım Holding A.Ş. (COSMO)



Mevcut sermaye: 6.494.694 TL



Artırım türü: Tahsisli pay ihracı



Cosmos Yatırım Holding’in tahsisli pay ihracına SPK tarafından onay verildi.

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. (EKOS)

Mevcut sermaye: 280.000.000 TL Yeni sermaye: 1.120.000.000 TL Artırım türü: 840.000.000 TL bedelsiz (iç kaynaklardan)

Ekos Teknoloji, %300 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek. Artırım sonrası sermaye 1,12 milyar TL olacak.

DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR)

Mevcut sermaye: 130.000.000 TL Yeni sermaye: 390.000.000 TL Artırım türü: 260.000.000 TL bedelsiz (iç kaynaklardan)

DCT Trading, %200 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacak. Artırım sonrası sermaye 390 milyon TL’ye çıkacak.

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY)

Mevcut sermaye: 235.294.118 TL Yeni sermaye: 1.000.000.000 TL Artırım türü: 764.705.882 TL bedelsiz (iç kaynaklardan)

Altınay Savunma Teknolojileri, %324,99999 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek. Artırım sonrası çıkarılmış sermaye 1 milyar TL olacak.