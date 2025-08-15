ALVES Kablo’dan yüzde 900 bedelsiz kararı geldi

ALVES Kablo, yüzde 900 bedelsiz sermaye artışıyla sermayesini 160 milyon TL’den 1,6 milyar TL’ye çıkarma kararı aldı; artışın tamamı iç kaynaklardan karşılanacak.

ALVES Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş., bedelsiz sermaye artırımı yapma kararı aldı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, mevcut 160 milyon TL olan çıkarılmış sermaye, %900 oranında artışla 1,6 milyar TL’ye çıkarılacak.

Yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 1 milyar 440 milyon TL’lik artışın tamamı iç kaynaklardan karşılanacak. Artışta, 174,33 milyon TL “Sermaye Enflasyon Düzeltme Olumlu Farkları” hesabından, 837,14 milyon TL hisse senedi ihraç primlerinden ve 428,52 milyon TL geçmiş yıl kârlarından kullanılacak.

Sermaye artırımına konu payların 216 milyon TL’lik kısmı nama yazılı A grubu imtiyazlı paylardan, 1 milyar 224 milyon TL’lik kısmı ise hamiline yazılı B grubu paylardan oluşacak. Bedelsiz paylar, mevcut ortaklara sahip oldukları hisseler oranında dağıtılacak.