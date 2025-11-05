Astor Enerji'den 1,7 milyar liralık ihracat anlaşması

Astor Enerji, ABD merkezli özel bir firmayla toplamda 39 adet güç transformatörünün satışına ilişkin 1,7 milyar liralık anlaşma imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Astor Enerji, 41 milyon 388 bin dolar, yaklaşık 1 milyar 737 milyon 281bin 994 lira, tutarında sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Astor Enerji'den yapılan açıklamaya göre şirket, ABD'li bir firmayla imzaladığı yeni sözleşmenin yürürlüğe girdiğini bildirdi. Söz konusu sözleşme tutarının, Astor Enerji'nin 2024 hasılatının yüzde 6,53'üne karşılık geldiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Astor Enerji Genel Müdür Yardımcısı Olcay Doğan, uluslararası alanda fark yaratmanın şirket için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Astor Enerji olarak uluslararası pazarlardaki büyüme stratejimizi hayata geçiriyoruz. ABD merkezli firma ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma, üretim kapasitemizin global taleplere yanıt verebilecek seviyede olduğunu ortaya koyuyor ve Türkiye'nin enerji teknolojilerindeki gücünü dünyaya gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, bu adımın şirketin üretim ve ihracat kapasitesi, inovasyon ve Ar-Ge yatırımlarını da güçlendirdiğinin altını çizerek, "Astor Enerji olarak, hem yerli hem de uluslararası iş ortaklarımızla sürdürülebilir büyüme ile inşa etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

