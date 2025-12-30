Asya borsaları Çin hariç negatif seyrediyor

Asya borsalarında, teknoloji hisselerindeki düşüş ve jeopolitik gerilimlerin tekrar artmasıyla Çin hariç negatif bir seyir öne çıkıyor.

Yeni yıl tatili öncesinde piyasalarda düşük işlem hacimleri görülürken, yatırımcıların kar satışları piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. Tatil havasının etkisiyle piyasalarda likidite düşük seviyelerde bulunurken, bu durum hisse senedi piyasalarında dalgalı bir seyre neden oluyor.

Analistler, bugün FOMC toplantı tutanaklarının piyasaların odağında bulunduğunu belirterek, tutanaklardan gelecek mesajların Fed'in gelecek yılki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini söyledi.

Asya borsalarında da özellikle teknoloji hisselerindeki satış baskısı, Çin ekonomisine ilişkin devam eden endişeler ve bölgede artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

- Tayvan gerilimi sürüyor

Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresinde başlattığı askeri tatbikat, ikinci gününde devam ederken, artan jeopolitik gerilim bölge piyasalarının odağında bulunuyor.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Doğu Cephesi Komutanlığına bağlı kara birlikleri, sabah saatlerinde Ada'nın kuzeyinde sulara konuşlandırılan hedeflere uzun menzilli atış talimleri yaptı. Tayvan Adası'nın çevresinde dün sabahtan bu yana Çin'e ait 130 askeri hava aracı ve 22 gemi tespit edildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı ise ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Ada çevresindeki askeri hareketliliğe karşı "Acil Yanıt Tatbikatı" başlattığını bildirdi.

Açıklamada, "Çin'in akıl dışı provokasyonlarını kınıyoruz. Çin ordusunun eylemleri bölgesel barışa zarar veriyor. Silahlı kuvvetlerimiz Tayvan halkını korumak için teyakkuzda." ifadesine yer verildi.

- SoftBank, DigitalBridge'i 4 milyar dolara satın alıyor

Kurumsal tarafta ise Japonya merkezli SoftBank Group, dijital altyapıya yatırım yapan alternatif varlık yöneticisi DigitalBridge'i 4 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardı.

DigitalBridge'ten yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında SoftBank'ın DigitalBridge'in tedavüldeki tüm adi hisselerini hisse başına 16 dolar nakit bedelle dolaylı olarak satın alacağı kaydedilirken, işlemin 26 Aralık kapanış fiyatına göre yüzde 15, 4 Aralık itibarıyla 52 haftalık ortalama kapanış fiyatına göre ise yüzde 50 prim içerdiği vurgulandı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 50.343 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 azalışla 4.214 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 3.967 puandan işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 25.858 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,1 kayıpla 84.587 puanda seyrediyor.