Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

ABD'de enflasyon ve istihdam piyasasına yönelik riskler ekonomi otoritelerinin gelecek döneme ilişkin kararlarını zorlaştırırken enflasyonist endişelerin azalmasıyla odak istihdam tarafındaki gelişmelere yöneldi.

ABD tarafında faiz indirim beklentileriyle artan risk iştahı Asya tarafına da taşındı. Asya borsaları teknoloji hisselerindeki toparlanmanın da etkisiyle yeni işlem gününde Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Çin tarafının Japonya ile gerilimi artıran açıklamaları ise ülke piyasalarında risk iştahını törpülüyor.

- Takaiçi'nin attığı adımlar ekonomi çevrelerinin odağında

Japonya'da yeni Başbakan Takaiçi Sanae'nin attığı adımlar da piyasaların odağında bulunuyor. Japonya'da hükümet, israfı azaltmak ve ekonomik büyümenin sağlanması için sübvansiyon ve vergi indirimlerini denetlemek üzere "Özel Vergi Tedbirleri ve Sübvansiyonları İnceleme Ofisi"ni açtı.

Başbakan Takaiçi, ülkenin mali sağlığına yönelik sorumlu ve proaktif kamu maliyesi politikasını izleyeceklerini bildirmişti. Ulusal basında yeni ofis, ABD Başkanı Trump'ın ocakta göreve başlamasının ardından kurulan ABD Hükümet Verimliliği Departmanına (DOGE) benzetildi.

Ofis, Maliye Bakanı Katayama Satsuki ve Başbakan Özel Danışmanı ve iktidar koalisyon ortağı Nippon Ishin'in yöneticisi Endo Takaşi tarafından yönetilecek.

Bakan Katayama, düzenlediği basın toplantısında, kuruluş için yakın vadeli bir hedef sunmayacaklarını ancak ofis hedeflerinin 2027 mali yılı harcama planına tamamen dahil edileceğini söyledi.

- Asya'nın ekonomi devleri arasında siyasi gerilim sürüyor

Bu gelişmelerin yanı sıra Japonya ve Çin arasındaki siyasi gerilim de varlığını koruyor. Çin, Japonya Başbakanı Takaiçi'nin, Tayvan sorununa askeri müdahale ihtimalini ima eden sözlerine ilişkin, tutumunu açıklığa kavuşturmasını istedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Japon hükümetinin, Tayvan konusunda tutumunu değiştirmediğine ilişkin açıklamalarına karşın bu tutumun ne olduğuna dair kamuya bir açıklama yapmadığını belirtti.

Bölgede açıklanan verilere göre Güney Kore'de kasım ayına ilişkin iş dünyası güven endeksi 70 ile beklentilerin üzerinde açıklanırken bir önceki aya göre artış kaydetti. Japonya'da eylül ayına ilişkin öncü endeks ise 108,6 ile tahminleri geride bıraktı.

Öte yandan, Japonya'da bugün düzenlenen 40 yıllık devlet tahvili ihalesinde, devam eden mali endişelere rağmen getirilerdeki artışın yatırımcı ilgisini artırmasıyla talep 12 aylık ortalamanın üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,90 yükselişle 49.582 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 2,67 artışla 3.960 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,07 değer kaybıyla 3.865 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,35 primle 25.982 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise bir önceki kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 85.335 puanda seyrediyor.