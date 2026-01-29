Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor

Asya borsalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrasında Hindistan hariç pozitif bir seyir öne çıkarken yarı iletken ve teknoloji hisseleri öncülüğündeki yükseliş dikkati çekiyor.

Fed, bu yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Söz konusu karar 2'ye karşı 10 oyla alındı.

Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası düzenlediği basın toplantısında, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ile istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin azaldığını ancak hala mevcut olduğunu söyledi.

Analistler, söz konusu mesajların ve bankanın temkinli duruşunun risk iştahını sınırladığını, ABD tarafındaki bilanço sezonunun ise küresel pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olduğunu bildirdi.

- Asya'da teknoloji hisseleri yükselişini sürdürdü

Dün açıklanan bilançolara göre ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft, Meta ve IBM'in gelirleri geçen yılın ekim-aralık döneminde beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Teknoloji sektörüne yönelik iyimser beklentiler ve ABD tarafında açıklanan bilançoların risk iştahını desteklemesiyle Asya piyasalarındaki yarı iletken ve teknoloji hisseleri yükseldi. Sektör ve hisse bazlı yükselişler endekslere de yansıdı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 5,9, Güney Kore'de Kospi endeksindeki yarı iletken imalatçısı Hanmi Semiconductor'ın hisseleri yüzde 12,1 artışla işlem gördü.

- Japonya'da erken oy kullanma işlemi başladı

Öte yandan, Japonya'daki seçim süreci de yakından izleniyor. Japonya'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinin feshedilmesinin ardından 8 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimler için erken oy verme süreci başladı. Yaklaşık 103 bin kayıtlı yurt dışı seçmen için büyükelçilik ve konsolosluklar dahil 233 noktada oy verme merkezleri kuruldu.

Makroekonomik tarafta ise Japonya'da ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi 37,9 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 53.424 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 art��şla 5.221 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 4.157 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,4 düşüşle 27.796 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 82.066 puan seviyesinde bulunuyor.