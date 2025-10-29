Asya borsaları Hong Kong hariç pozitif seyrediyor

Asya borsaları, teknoloji hisseleri öncülüğündeki yükselişin etkisiyle Hong Kong hariç pozitif seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin devlet başkanı Şi Cinping'in Güney Kore'de yapacağı görüşme öncesi artan iyimserlikler bölge endekslerini destekliyor.

ABD basınında çıkan haberlerde, Çin'in fentanil üretimi için kullanılan kimyasalların ihracatına sıkı önlemler alması halinde ABD'nin Çin'e yönelik tarifeleri düşürebileceği öne sürüldü.

Öte yandan, Nvidia'nın hisselerindeki yükseliş, piyasaların pozitif seyrine katkı yapıyor. ABD'nin başkenti Washington'da düzenlediği yapay zeka konferansında yeni atılımlarını ve çeşitli şirketlerle gittiği işbirliklerini duyuran şirketin hisseleri dün yüzde 5'e yakın arttı.

Bu artışa paralel Asya'daki teknoloji ve yarı iletken hisselerinde de yükseliş dikkati çekiyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) politika kararının da yatırımcıların odağında yer alıyor. Fed'in, bu akşam, 25 baz puan faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,37 yükselişle 51.408 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,76 artışla 4.081 puandan günü rekor seviyelerden tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 4.009 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 26.346 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 84.935 puanda seyrediyor.

