Asya borsaları Japonya hariç negatif seyrediyor

Asya borsalarında, ABD ile İran arasında kalıcı bir barış sağlanacağına yönelik iyimserliğin azalmasıyla Japonya hariç negatif bir seyir izleniyor.

ABD-İran hattından gelen açıklamalar fiyatlama davranışları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Orta Doğu'da tırmanan gerginlikler ise küresel piyasalardaki yükseliş eğilimi önünde zorluklar oluşturuyor.

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisi piyasaların odağında yer alırken, veri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığı görülüyor.

Geçen hafta güçlü gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından bugünkü enflasyon verisi de ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarına ilişkin beklentilerde etkili olacak.

Orta Doğu kaynaklı enerji fiyatı baskısının enflasyon görünümüne ne ölçüde yansıdığı, Bankanın faiz patikasına ilişkin beklentiler açısından kritik öneme sahip bulunuyor.

Asya borsalarında da ABD ile İran arasında gerilimin azalacağına yönelik herhangi bir işaretin görülmemesiyle satış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.

Çin Merkez Bankası (PBOC) Orta Doğu'daki çatışmaların tetiklediği yüksek petrol ve emtia fiyatlarından kaynaklanacak ithal enflasyon riskine karşı uyarıda bulundu. Banka, ithal enflasyonun ekonomi üzerindeki etkisinin izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Diğer taraftan, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) nisan ayı toplantısının tutanakları yayımlandı. "Şahin" görüşlerin hakim olduğu tutanaklarda, "Orta Doğu'daki durum belirsizliğini koruyor ve mevcut koşullar, politika faiz oranının acilen yükseltilmesi gerektiğine işaret etmiyor." ifadesi kullanıldı.

Güney Kore'de ise yapay zeka karlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi yoluyla temettü dağıtılacağına yönelik haberlerin ardından pay piyasalarında satış baskısı arttı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinden gelecek haberlerin de bu hafta Asya piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Söz konusu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,29 azalışla 7.643 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,44 artışla 62.692 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalışla 4.215 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 26.370 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 1,2 kayıpla 75.118 puan seviyesinde bulunuyor.