Avrupa borsaları negatif seyrediyor

ABD-İran hattından gelen açıklamalar fiyatlama davranışları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Orta Doğu'da tırmanan gerginlikler ise küresel piyasalardaki yükseliş eğilimi önünde zorluklar oluşturuyor.

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisi piyasaların odağında yer alırken, veri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığı görülüyor.

Geçen hafta güçlü gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından bugünkü enflasyon verisinin de ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olacağı öngörülüyor.

Orta Doğu kaynaklı enerji fiyatı baskısının enflasyon görünümüne ne ölçüde yansıdığı, Bankanın faiz patikasına ilişkin beklentiler açısından kritik önem taşıyor.

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin etkisi Avrupa ekonomisi üzerinde yoğun şekilde hissedilirken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB), ABD/İsrail-İran Savaşı'nın enflasyonist baskıları artırması nedeniyle bu yıl faiz oranlarını 2 kez artırması bekleniyor.

İngiltere'deki siyasi gelişmeler de yakından takip ediliyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkede yapılan yerel seçimlerdeki ağır yenilgi sonrası istifayı düşünmediğini, sürekli değişimin ülkeyi kaosa sürüklediğini söyledi.

Starmer, Avrupa Birliği ile ticari, ekonomik ve güvenlik temelli ilişkilerde derhal "büyük bir sıçrama" yapılması gerektiğini belirtti.

İngiltere'de politik anlamda hareketliliğin öne çıktığı bir dönemde ülkede tahvil piyasasında satış baskısı görülürken, İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi 8 baz puan artışla yüzde 4,99'a çıktı.

Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,1 düşüşle 605 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 azalışla 10.166 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,3 değer kaybıyla 24.044 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 49.040 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 azalışla 7.967 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 kayıpla 17.650 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de enflasyonun yanı sıra Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirtti.