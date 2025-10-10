Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında, Çin'in nadir toprak elementlerine yönelik kararları ve ABD endekslerindeki düşüşün risk iştahını azaltmasıyla karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da iki yıldır yüksek seyreden jeopolitik tansiyonun ateşkes anlaşmasıyla yatışacağına dair iyimserliklere karşın, ABD'de bütçe anlaşmazlığının sürmesi risk iştahının düşük devam etmesine neden oluyor.

Siyasi ve makroekonomik belirsizliklerin etkisiyle Japon yeninin dolar karşısındaki 6 günlük değer kaybı serisi yeni işlem gününde bozuldu. Dolar/yen paritesi şu sıralarda yüzde 0,2 düşüşle 152,9 seviyesinde bulunuyor.

Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato, bugün yaptığı açıklamada hükümetin mali endişeler nedeniyle yenin baskı altına girmesiyle döviz piyasasındaki aşırı oynaklıktan endişe duyduğunu söyledi.

Önemli olanın döviz kurlarının istikrarlı bir şekilde hareket etmesi olduğunu ifade eden Katsunobu, hükümetin, döviz piyasasındaki aşırı dalgalanmaları ve düzensiz hareketleri dikkatle izleyeceğini ifade etti.

Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da üretici fiyatları beklentilerin üzerinde arttı. Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,3 ile tahminlerin üzerinde artarken, yıllık olarak da yüzde 2,7 ile beklentileri aştı.

Çin tarafında ise Çin Başbakanı Li Çiang, iktidardaki Kore İşçi Partisinin (KİP) 80. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Kuzey Kore'yi ziyaret etti. Li, iki ülke liderlerinin vardığı mutabakat doğrultusunda stratejik iletişimi geliştirmek, yakın ilişkileri sürdürerek dostane işbirliğini daha ileri götürmek istediklerini belirtti.

Öte yandan, Çin'in nadir toprak elementleri ve üretim teknolojilerinin ihracatına yeni kısıtlama getirmesi de ticari gerilim endişelerini artırarak Asya borsalarında satış baskısına neden oldu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 düşüşle 48.084 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 yükselişle 3.610,6 puandan günü tamamladı. Güney Kore piyasaları tatil dönüşünde pozitif ayrıştı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 azalışla 3.897 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 kayıpla 26.323 puandan işlem görüyor. Hindistan'da da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 82.499 puanda seyrediyor.