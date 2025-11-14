Asya borsalarında negatif bir seyir öne çıkıyor

ABD'de enflasyona ve istihdam piyasasına yönelik riskler sürerken, bu durum Fed'in alacağı kararlar üzerinde de etkili olmaya devam ediyor. Para piyasalarında bankanın aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 52'ye geriledi.

Öte yandan, ABD'de kapanmanın sona ermesinin ardından artan risk iştahı yüksek değerlemelere dair endişelerle törpülenirken, dün de yarı iletken ve teknoloji hisselerinden önemli çıkışlar izlendi.

Teknoloji ve yarı iletken hisseleri öncülüğündeki düşüşün Asya'ya taşınmasıyla Asya tarafında da negatif bir seyir öne çıktı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören gelişmiş elektronik kablo ve ekipman üreticisi Furukawa Electric'in hisseleri yüzde 9,5 yarı iletken imalatçısı Tokyo Electron'un hisseleri 6,1, yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 5,5, yarı iletken sektöründe faaliyet gösteren Renesas Electronics'in hisseleri yüzde 3,9 ve yarı iletken sektörü için ekipman üreten Lasertec'in hisseleri yüzde 3,9 değer kaybıyla işlem gördü.

Güney Kore'de Kospi endeksinde işlem gören ülkenin çip devi SK Hynix'in hisseleri yüzde 7,7 ve Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 5,2 kayıpla alıcı buldu.

- Çin'de sanayi üretimi azaldı

Öte yandan, bölgedeki makroekonomik veri akışı da yakından takip edilirken, Çin'de ekim ayına ilişkin sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 4,9 artışla beklentilerin altında gerçekleşirken, perakende satışlar yıllık olarak yüzde 2,9 ile öngörülerin üzerinde geldi.

Analistler sanayi üretimindeki düşüşte ABD ve Çin arasındaki tarife geriliminin etkisinin olduğunu ifade ederek, perakende satışlardaki seyrin iç talepteki azalma eğiliminin sürdüğüne işaret ettiğini söyledi.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de ekim ayına ilişkin işsizlik oranı ise yüzde 5,1 oldu.

- Çin'de yeni konut fiyatları Nisan 2022'den bu yana geriliyor

Bunlara ek olarak, Çin'de açıklanan verilere göre ekim ayında büyük ve orta ölçekli 70 kentin çoğunda yeni ve ikinci el konut fiyatları geriledi.

Yeni konut fiyatları, "birinci kuşak kentler" olarak tanımlanan 4 megakent Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'da yıllık yüzde 0,8, "ikinci kuşak" olarak tanımlanan 31 büyük ölçekli kentte yüzde 2 ve "üçüncü kuşak" olarak tanımlanan 35 orta ölçekli kentte ise yüzde 3,4 düştü. Çin'de yeni konut fiyatları, Nisan 2022'den bu yana geriliyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,76 düşüşle 50.377 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 3,81 azalışla 4.011 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 4.000 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 kayıpla 26.646 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise bir önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 84.186 puanda seyrediyor.