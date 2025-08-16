Asya borsalarında risk iştahı yüksek kalmayı sürdürdü

Asya borsaları geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir izlerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin mallarına yönelik yükseltilen gümrük vergilerinin 90 gün daha ertelenmesini öngören kararnameyi imzalaması ve Fed'in faiz indirim beklentilerinin etkisiyle bölgede risk iştahı yüksek kalmaya devam etti.

90 gün erteleme kararı, ABD ve Çin arasında ticaret görüşmeleri konusunda daha fazla müzakere yapılabileceği umutlarını artırırken, tarife gündemine yönelik bölge endekslerindeki endişelerin yatışmasını sağladı.

Makroekonomik veri tarafında ise Japonya ekonomisi ABD'nin gümrük vergilerine rağmen ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü. Ülkede Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ikinci çeyrekte, önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, yıllık bazda da yüzde 1 arttı.

Geçen hafta ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) enflasyon riskine karşı adım atmakta geride kaldığını belirterek, bankanın faiz artırımına gitmesinin muhtemel olduğunu söylemişti.

Analistler, beklentileri aşan büyümenin, BoJ'un faiz artırımına yönelmesinde işini kolaylaştıracak etmenlerden biri olduğunu ifade etti.

Çin tarafında ise perakende satışlar temmuzda yıllık yüzde 3,7 ile beklentilerin altında artış kaydederken, sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 5,7 artışla beklentilerin gerisinde kaldı.

Ülkede temmuza ilişkin işsizlik oranı ise yüzde 5,2 ile tahminlerin hafif yukarısında geldi. Bu dönemde ülkede sabit sermaye yatırımı temmuzda yüzde 1,6 artışla tahminleri karşılayamadı.

Analistler, Çin'de arka arkaya gelen zayıf verilerin, hükümetin ekonomiyi destekleyici adımlar atabileceği beklentilerini güçlendirdiğini kaydederek, pay piyasalarında alımların tetiklediğini ifade etti.

Merkez bankaları tarafında ise Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,60 seviyesine çekti.

Bankadan yapılan açıklamada, dünya ekonomisindeki belirsizliğin yüksek seyretmeye devam ettiği kaydedilerek, ABD tarifelerinin ve diğer ülkelerdeki politika tepkilerinin kapsamı ile ölçeği konusunda biraz daha netlik oluştuğu bildirildi.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,70, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,65, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,49 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,73 değer kazandı.

Gelecek hafta çarşamba Japonya'da dış ticaret dengesi, çekirdek makine siparişleri ve Çin'de kredi faiz oranları, cuma Japonya'da enflasyon verileri izlenecek.