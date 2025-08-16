Avrupa borsaları alış ağırlıklı seyretti

Avrupa borsaları geçen hafta pozitif seyrederken, gelecek hafta açıklanacak Euro Bölgesi ve İngiltere'de enflasyon ile Almanya'daki büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Bölge piyasalarında Fed'in faiz indirim sürecine tekrar başlayacağına yönelik fiyatlamalar ve Trump-Putin görüşmesine yönelik iyimserliklerin etkisiyle geçen hafta risk iştahı yüksek seyretti.

Makroekonomik veri tarafında Euro Bölgesi ve İngiltere'nin büyüme verileri takip edildi. Buna göre Euro Bölgesi ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre beklentilere paralel yüzde 0,1, yıllık bazda da yüzde 1,4 büyüdü.

İngiltere ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde ise önceki çeyreklik döneme göre yüzde 0,3 büyüme kaydetti. Beklenti, ekonomik büyümenin bu dönemde yüzde 0,1 olacağı yönündeydi.

Almanya’da ise enflasyon temmuzda aylık yüzde 0,3, yıllık bazda da yüzde 2 ile piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Geçen hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,33, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,47 ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,81 yükseldi.

Gelecek haftanın veri takviminde pazartesi Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, çarşamba İngiltere ve Avro Bölgesi'nde tüketici enflasyonu, Almanya'da üretici enflasyonu, perşembe bölge genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI, cuma Almanya'da büyüme verileri yer alıyor.