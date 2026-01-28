Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 6012,6 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 10.216 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 24.884 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,8 gerilemeyle 8.088 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 45.253 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,5 düşüşle 17.716 puan seviyesinde bulunuyor. Avro Bölgesi'nde, önemli ABD şirketlerinin kazanç açıklamaları öncesinde teknoloji ve yapay zeka hisselerindeki yükselişin ABD borsalarını risk iştahını artırmasına karşın, Fed’in açıklayacağı faiz kararı öncesinde temkinli bir duruş sergiliyor.

Diğer yandan, Hindistan ve Avrupa Birliği (AB), arasında imzalanan anlaşma gündemin odağında yer aldı. Söz konusu anlaşmayla sanayi ve tüketim mallarında karşılıklı gümrük vergilerinin düşürülmesi, bazı tarım ürünlerinin ise kapsam dışında tutulması bekleniyor. Ayrıca anlaşmayla birlikte AB menşeli otomotiv sektörünün daha geniş bir pazar hacmine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Makroekonomik tarafta ise Alman tüketicilerin morali şubat ayında iyileşme gösterdi. İleriye dönük GfK tüketici güven endeksi, şubat ayında eksi 25,5 olan beklentilerin üzerinde artarak eksi 24,1 puana yükseldi. Öte yandan bölgede, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bölge ekonomisinin beklenenden daha dirençli olduğunun kanıtlanması nedeniyle faiz oranlarını üst üste beşinci kez yüzde 2’de sabit tutması bekleniyor. Analistler, günün geri kalanında Fed'in faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık mortgage başvuruları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini kaydetti.