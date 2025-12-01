Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde İspanya hariç negatif bir seyir izlerken yatırımcıların odağı bölgede açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildi.

Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 575,1 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 9.713 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 23.680 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 8.095 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 43.136 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,2 artışla 16.400 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın Japonya Merkez Bankasına (BoJ) ilişkin faiz artırım beklentilerinin artmasıyla haftaya karışık seyirle başladı.

Analistler, Avro Bölgesi başta olmak üzere dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin yatırımcıların odağında olduğunu kaydederek, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ve büyük merkez bankalarının para politikalarına ilişkin haber akışının fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.

