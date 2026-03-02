Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 11.55 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,5 düşüşle 624 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 azalışla 10.817 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2 değer kaybıyla 24.815 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2 azalışla 46.253, puandan İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,6 düşüşle 17.878 puandan, Fransa'da CAC 40 yüzde 1,7 değer kaybederek 8.434 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda hafta sonu ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı hava saldırıları başlatması ve İran'dan gelen misilleme açıklamaları risk iştahını zayıflattı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki askeri komuta kademesinin hedef alındığını ve operasyonların tüm gücüyle sürdürüleceğini belirtirken, saldırıların birkaç hafta devam edebileceğini ifade etti. Trump ayrıca, İran'daki yeni liderliğin müzakerelere dönmek istediğini savundu ancak İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Washington ile yeniden müzakere iddialarını yalanladı.

Çatışmanın bölgesel savaşa dönüşme ihtimali ile Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının kısıtlanması piyasalardaki fiyatlamalarda etkili oluyor.

Analistler, enerji arzına yönelik olası kesintilerin özellikle enerji yoğun sektörler ve sanayi şirketleri üzerinde baskı oluşturabileceğini, buna karşın savunma ve enerji hisselerinde görece pozitif ayrışma görülebileceğini kaydetti.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'da perakende satışlar beklentilerin altında kalarak aylık bazda yüzde 0,9 azalırken, yıllık bazda yüzde 1,2 arttı. İngiltere'de ise konut fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.

Günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin izleneceğini belirten analistler, bunun yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, Avro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de takip edileceğini ifade etti.