Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 556,08 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 24.134 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 9.259 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 primle 42.539 puanda bulunurken İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 15.066 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 artışla 7.789 puan seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonla mücadele sürecine yönelik belirsizliklerin etkisi ve ABD'li çip devi Nvidia'nın bilançosunun ardından karışık bir seyir izliyor. Avrupa tarafında ise yeni işlem gününde bölge endeksleri pozitif ayrışıyor.

Bugün açıklanacak ECB'nin temmuz toplantısına ilişkin tutanakların Bankanın faiz indirim patikasına yönelik daha çok bilgi vermesi beklenirken özellikle büyüme ve şirketlerin fonlama maliyetlerine ilişkin mesajların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağı öngörülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin ekim ve aralık ayında parasal gevşemesini sürdüreceği tahmin edilirken faiz indirimlerinin büyüklüklerine yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Öte yandan, Fransa'daki siyasi belirsizliklere ilişkin haber akışı ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik gelişmelerde pay piyasalarının yönü üzerinde etkili oluyor. Bugün Avro Bölgesi'nde ECB toplantı tutanaklarının yanı sıra tüketici güven endeksi ve ekonomik güven endeksi verileri takip edilecek.