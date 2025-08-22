Bedelli sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme oldu

Borsa İstanbul A.Ş., bugün bedelli sermaye artırımı yapan hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS) paylarının fiyatında, bedelli sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS)

  • %125,22522 Bedelli Sermaye Artırımı
  • Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 3,562 TL
  • (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

