Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (18 Ağustos 2025)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün 4 hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

18.08.2025 09:42:380
Paylaş Tweet Paylaş
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (18 Ağustos 2025)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün 4 hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (FZLGY) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (FZLGY)

  • %293,08176 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
  • Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 23,088 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)


Ayrıca açıklamaya göre, Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKMGY), Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE) ve Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKMGY)

  • Pay Başına Brüt Temettü: 2,4 TL
  • Pay Başına Net Temettü: 2,4 TL (Şirketin Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olması nedeniyle gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)
  • Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 221,9 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE)

  • Pay Başına Brüt Temettü: 2,2 TL
  • Pay Başına Net Temettü: 1,87 TL
  • Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 56,95 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)

  • Pay Başına Brüt Temettü: 1,5120876 TL
  • Pay Başına Net Temettü: 1,2852744 TL
  • Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 110,888 TL
    (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası yatay seyirle açıldı

Link Bilgisayar’dan yüzde 4000 bedelsiz sermaye artırımı kararı

Link Bilgisayar’dan yüzde 4000 bedelsiz sermaye artırımı kararı

SASA’nın dev yatırımı için özel endüstri bölgesi ilanı

SASA’nın dev yatırımı için özel endüstri bölgesi ilanı

Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrediyor

Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrediyor

Dünyaca ünlü özel üyelik kulübü borsadan çekiliyor

Dünyaca ünlü özel üyelik kulübü borsadan çekiliyor

Asya borsalarında Güney Kore hariç pozitif seyir öne çıkıyor

Asya borsalarında Güney Kore hariç pozitif seyir öne çıkıyor

Yorum Yaz