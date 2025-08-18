Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (18 Ağustos 2025)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün 4 hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (FZLGY) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (FZLGY)
Ayrıca açıklamaya göre, Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKMGY), Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE) ve Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKMGY)
Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE)
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)