Bir şirket daha bedelsiz kararı aldı: Yüzde 700

DMR Ünlü Mamüller (DMRGD) dün (20 Ağustos) KAP'a yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımı kararın bildirdi. Şirket yönetim kurulu yüzde 700 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

Şirketten dün KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz yönetim kurulu, 20/08/2025 tarihinde Şirket merkezinde toplanmış olup, diğer hususların yanında aşağıda belirtilen hususlarda karar alınmıştır:

1) Şirket'in mevcut 185.300.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin (Tebliğ) 6. Maddesinin 6. Fıkrası kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere 450.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı aşılarak, %700 oranında 1.297.100.000 TL tutarında artırılarak 1.482.400.000 TL'ye çıkarılmasına,

2) Artırılmasına karar verilen 1.297.100.000 TL tutarındaki sermaye artışının tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına,

3) İç kaynaklardan karşılanacak olan 1.297.100.000 TL tutarındaki sermayenin 315.785.246 TL tutarlı kısmının sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 981.314.754 TL tutarlı kısmının ise paylara ilişkin emisyon primlerinden karşılanmasına,

4) Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 1.297.100.000 TL nominal değerli payların 140.000.000 TL nominal tutarlı kısmının A Grubu nama ve 1.157.100.000 TL tutarlı kısmının B Grubu hamiline paylar olarak ihraç edilmesine,

5) Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, (A) grubu paylar oranında (A) grubu, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay sahiplerine bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına ve bu amaçla çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurulmasına,

6) Bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilebilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için ve iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, karar verilmiştir.