Bir şirket yarın %100 bedelli sermaye artırımına gidecek

Borsa İstanbul’da işlem gören bir şirket, 29 Aralık Pazartesi günü yüzde 100 oranında bedelli sermaye artırımı gerçekleştirecek. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 18 Aralık 2025 tarihli bülteninde onay verdiği sermaye artırımında, rüçhan hakkı kullanım başlangıç tarihi 29.12.2025 olarak belirlendi.

Şirketin esas sözleşmesinin 6. maddesinden aldığı yetkiye dayanarak yapılacak işlem kapsamında, 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde yer alan 44.627.021,32 TL tutarındaki çıkarılmış sermaye, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 44.627.021,32 TL artırılacak. Böylece şirket sermayesi %100 oranında artırılarak 89.254.042,64 TL’ye yükseltilecek.

Söz konusu sermaye artırımı başvurusu, 18 Aralık 2025 tarihinde yayımlanan SPK bülteni ile onaylanmıştı. Yarın bedelli sermaye artırımı yapacak şirketin Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN) olduğu açıklandı.

Sermaye Artırımına İlişkin Detaylar

Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 09.12.2024 Kayıtlı Sermaye Tavanı: 200.000.000 TL Mevcut Sermaye: 44.627.021,32 TL Ulaşılacak Sermaye: 89.254.042,64 TL SPK Başvuru Tarihi: 25.12.2024 SPK Başvuru Sonucu: Onay SPK Onay Tarihi: 18.12.2025 Artırılan Payların Niteliği: Kaydi Pay Kayıt Tarihi: 30.12.2025 Ödeme Tarihi: 31.12.2025

Kayıt tarihi, borsada işlem gören payların hak sahiplerinin belirlendiği günü ifade ederken; ödeme tarihi ise sermaye artırımı sonrası oluşan yeni payların, pay sahiplerinin hesaplarına geçeceği tarih olarak açıklandı.