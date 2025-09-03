Borsada açığa satışta "Yukarı Adım Kuralı" gün boyu geçerli olacak

BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.

3.09.2025 10:45:400
Paylaş Tweet Paylaş
Borsada açığa satışta "Yukarı Adım Kuralı" gün boyu geçerli olacak

Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.

Duyuruda, "Saat 10.01.56 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır" ifadesi kullanıldı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yarın 2 bedelli, 1 bedelsiz sermaye artırımı var (4 Eylül 2025)

Yarın 2 bedelli, 1 bedelsiz sermaye artırımı var (4 Eylül 2025)

Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor

Asya borsaları Güney Kore dışında negatif bir seyir izliyor

Asya borsaları Güney Kore dışında negatif bir seyir izliyor

Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı

Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (3 Eylül 2025)

Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (3 Eylül 2025)

Borsa İstanbul günü sert düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul günü sert düşüşle tamamladı

Yorum Yaz