BİST’ten iki hisseye tedbir kararı geldi (5 Eylül 2025)

BİST’in KAP'a yaptığı bildirimde, iki hisseye tedbir kararı verildiği açıklandı.

5.09.2025 20:33:280
Paylaş Tweet Paylaş
BİST’ten iki hisseye tedbir kararı geldi (5 Eylül 2025)

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 5 Eylül 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) ve Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GRNYO) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında TMPOL.E paylarında 08/09/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/10/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GRNYO) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GRNYO.E payları 08/09/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/10/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

SPK bülteni: 7 şirkete bedelsiz sermaye artırımı onayı

SPK bülteni: 7 şirkete bedelsiz sermaye artırımı onayı

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları pozitif seyrederken Hindistan negatif ayrışıyor

Asya borsaları pozitif seyrederken Hindistan negatif ayrışıyor

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası karışık seyirle açıldı

Yabancı yatırımcı hissede satışa geçti

Yabancı yatırımcı hissede satışa geçti

Yorum Yaz