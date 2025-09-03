Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 10.877,45 puandan başladı.

3.09.2025 10:29:520
Borsa güne yatay başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,57 değer kaybederek 10.877,52 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,07 puan azalışla 10.877,45 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,65 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,33 ile madencilik oldu.



Yarın 2 bedelli, 1 bedelsiz sermaye artırımı var (4 Eylül 2025)

Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor

Asya borsaları Güney Kore dışında negatif bir seyir izliyor

Borsada açığa satışta "Yukarı Adım Kuralı" gün boyu geçerli olacak

Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (3 Eylül 2025)

Borsa İstanbul günü sert düşüşle tamamladı

