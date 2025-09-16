Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artışla 11.034,02 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 6,06 değer kazanarak 11.000,26 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,77 puan ve yüzde 0,31 artışla 11.034,02 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 5,01 ile finansal kiralama faktoring, en fazla gerileyen ise yüzde 0,99 ile turizm oldu.

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında gerçekleşen görüşmeden gelen olumlu haberler ile faiz indirim sürecine ilişkin güçlü beklentilerin etkisiyle pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Zew ekonomik güven endeksi ve sanayi üretimi, ABD'de ise perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.400 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

