Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 10.487,41 puandan başladı.

21.10.2025 10:04:170
Borsa İstanbul güne yatay başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,70 değer kazanarak 10.484,39 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,02 puan ve yüzde 0,03 artışla 10.487,41 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,10 artarken, holding endeksi yüzde 0,05 düştü.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,81 ile metal eşya makina olurken, en fazla gerileyen ise yüzde 1,48 ile turizm oldu.

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin azalmasıyla pozitif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, konumunda olduğunu kaydetti.

