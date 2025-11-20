Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 yükselişle 10.959,01 puandan başladı.

20.11.2025 10:01:390
Paylaş Tweet Paylaş
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,63 değer kazanarak 10.903,91 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 55,10 puan ve yüzde 0,51 artışla 10.959,01 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 0,07 arttı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,62 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,15 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın güçlü bilançosunun ardından pozitif seyrederken, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyeleri direnç, 10.800 ve 10.700 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

THY, Air Albania SHPK’daki payını satma kararı aldı

THY, Air Albania SHPK’daki payını satma kararı aldı

1 sermaye artırımı, 1 temettü: Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Kasım)

1 sermaye artırımı, 1 temettü: Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Kasım)

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Nvidia'dan bilanço değerlendirmesi

Nvidia'dan bilanço değerlendirmesi

Moskova borsası Ukrayna konusundaki “Olumlu Beklentilerle” yükselişe geçti

Moskova borsası Ukrayna konusundaki “Olumlu Beklentilerle” yükselişe geçti

Yorum Yaz