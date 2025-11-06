Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 artışla 11.029,29 puandan başladı.

6.11.2025 10:02:000
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 yükselişle 10.970,37 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 58,92 puan ve yüzde 0,54 artışla 11.029,29 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,62 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,21 düştü.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,39 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,73 ile turizm oldu. Küresel piyasalar, ABD'de özel sektör istihdamının beklentileri aşması ve ekonomik aktiviteye yönelik iyimserliklerin etkisiyle pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı, Almanya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesinde perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyeleri direnç, 10.900 ve 10.800 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

