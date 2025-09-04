Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne %0,24 artışla 10.763, 07 puandan başladı.

4.09.2025 10:06:410
Paylaş Tweet Paylaş
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kaybederek 10.737,68 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,38 puan ve yüzde 0,24 artışla 10.763,07 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü yükselirken, en çok değer kazanan yüzde 1,26 ile spor oldu.

ABD'de tarifelerin enflasyonist etkilerine yönelik soru işaretleri varlığını korurken, ülkede iş gücü talebinin azaldığına işaret eden veriler sonrası küresel piyasalarda karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası karışık seyirle açıldı

Yabancı yatırımcı hissede satışa geçti

Yabancı yatırımcı hissede satışa geçti

Borsada geçen ay otomotiv şirketlerinin tamamı yatırımcısına kazandırdı

Borsada geçen ay otomotiv şirketlerinin tamamı yatırımcısına kazandırdı

Avrupa borsalarında Fransa hariç alış ağırlıklı bir seyir izleniyor

Avrupa borsalarında Fransa hariç alış ağırlıklı bir seyir izleniyor

3 şirket bedelsiz başvurusu yaptığını duyurdu (3 Eylül)

3 şirket bedelsiz başvurusu yaptığını duyurdu (3 Eylül)

Bugün sermaye artırımı yapan 3 hissenin fiyatında düzeltme (4 Eylül 2025)

Bugün sermaye artırımı yapan 3 hissenin fiyatında düzeltme (4 Eylül 2025)

Yorum Yaz