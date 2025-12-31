Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 yükselişle 11.220,17 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,50 puan ve yüzde 0,26 artışla 11.249,67 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti. Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,91 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,95 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) yayımladığı toplantı tutanaklarının yetkililer arasındaki görüş ayrılıklarını yansıtması ve faiz indirimlerinin devamının enflasyondaki yavaşlamaya bağlı kalmaya devam ettiğini göstermesinin ardından karışık seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeks, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.