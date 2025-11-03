Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,44 yükselişle 11.019,60 puandan başladı.

3.11.2025 10:06:330
Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kazanarak 10.971,52 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,08 puan ve yüzde 0,44 artışla 11.019,60 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,69, holding endeksi yüzde 0,57 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,85 ile bilişim, tek gerileyen ise yüzde 0,72 ile turizm oldu.

