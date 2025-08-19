Borsa İstanbul’da 8 şirketin fiili dolaşımdaki pay oranı değişiyor

Borsa İstanbul, 20 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 8 şirketin endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarını güncelleyecek.

20 Ağustos 2025 tarihinden itibaren, sekiz hissenin endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında değişiklik olacağı, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

Borsa İstanbul, Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM), Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR), Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL), Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (GOKNR), Mercan Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (MERCN), Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN), Tukaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) ve Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VRGYO) hisselerine ilişkin fiili dolaşımdaki pay oranlarında (FDPO) değişiklik yapılacağını duyurdu. Yeni oranlar, 20 Ağustos 2025 tarihinden itibaren BIST endeks hesaplamalarında baz alınacak.

Değişen FDPO oranları şu şekilde:

  • Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM): %29

  • Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR): %38

  • Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL): %58

  • Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (GOKNR): %48

  • Mercan Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (MERCN): %39

  • Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN): %65

  • Tukaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (TUKAS): %53

  • Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VRGYO): %69

