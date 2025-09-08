Borsada açığa satışta yukarı adım kuralı devreye alındı

BIST 100 endeksinde saat 10:01:59 itibarıyla %2 değişim oluşması üzerine, pay piyasasında açığa satış yapılabilen sıralarda seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.

8.09.2025 10:26:270
BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.

Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.

Duyuruda, "Saat 10.01.59 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır" ifadesi kullanıldı.

