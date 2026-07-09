Borsa İstanbul'da gong Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi AŞ için çaldı

Ekim Turizm'in gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Ekim Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak, Ekim Turizm Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muzaffer Demir, Ekim Turizm Yönetim Kurulu üyeleri Cumhur Kaynak, Cüneyt Polat, Saide Hasret Ramanlı, Gökhan Karaçetin, Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Aydoğmuş ve Vakıf Yatırım Genel Müdürü Uğur Fidan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Intercity" markasıyla tanınan Ekim Turizm'in, filo büyüklüğü ve yaygın ağıyla sektörün liderleri arasında yer aldığını söyledi.

Ergun, şirketin halka arzdan elde ettiği gelirle filosunu daha da güçlendirerek, kapasitesini artıracağını vurgulayarak, "Ekim Turizm bugün borsamızda işlem görmeye başlayarak yeni yatırımcıları ve kurumsallaşacak olan yapısıyla bundan sonraki süreçte büyümesini daha sağlıklı şekilde sürdürecektir." diye konuştu.

- "4 milyar liralık kaynak yeni araç alımına gidecek"

Ekim Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak da Intercity olarak 1992'de Türkiye'de uzun dönem operasyonel araç kiralamayı ilk yapan şirket olarak yola çıktıklarını dile getirdi.

Ak, bugün geldikleri noktada güçlü filoları, 7 şube, 800'ü aşkın büyük kurumsal müşterileriyle sektörün öncülerinden olduklarını vurguladı.

İş modellerinin müşterileri tarafından test edilmiş bir model olduğuna işaret eden Ak, "Dünya devi şirketler 15 yıldır bizimle beraber çalışıyor. Uluslararası sermaye bu modeli test etti. Başta Dünya Bankası olmak üzere Almanya, Hollanda ve Japonya'nın önemli banka ve kuruluşları bize ortak oldular, yıllarca bizimle beraber çalıştılar. Biz de 2018'den bu yana tekrar tamamen yerli sermaye olarak yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Ali Vural Ak, halka arzda sermaye artışının kendileri için oldukça önemli bir adım olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 4 milyar lirayı geçen bir rakamı, kimseye uğramadan, doğrudan şirketin cebine sokuyoruz ve bu rakamın tamamı yeni araç alımına gidiyor. Bu rakam işimizi büyütmeye, daha karlı, daha genç, daha dinamik bir hale getirmeye gidiyor ve bu da hemen, daha bugünden itibaren başlıyor. Şeffaflık ve hesap verebilirlik zaten bizim 34 yıldır DNA'mızda var. Bunu, halka açık bir şirket olarak da bundan sonra tüm kamuoyunun önünde sürdüreceğiz."

Operasyonel araç kiralama ve filo yönetimi sektöründe 34 yıldır faaliyet gösteren Intercity, gerçekleştirdiği başarılı halka arz sürecinin ardından büyük bir yatırım hamlesine hazırlanıyor.



Şirket, 700 binin üzerinde yatırımcının katılımıyla tamamlanan halka arzdan elde edilen gelirin tamamını yeni araç alımına ve sermaye yatırımına yönlendirerek, bu yıl filosuna 6 binin üzerinde yeni araç katmayı hedefliyor.



Ekim Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak, şirketin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı gong töreninin ardından, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Ak, Intercity'nin, 1992'de kurulan ve 34 yıldır aynı işi yapan, sektörü Türkiye'ye getiren, geliştiren ve bu alanda ülkenin önde gelen oyunculardan biri olduğunu söyledi.



Sektörde standart hale gelmiş hizmetlerin tamamını Türkiye'de ilk uygulayan şirketin Intercity olduğuna dikkati çeken Ak, "Müşterimiz arabayı bizden kiraladıktan sonra araçla alakalı hiçbir şeyle uğraşmaz. Aracın her türlü ihtiyacını biz sağlıyoruz. Arıza, kaza veya yolda kalma durumlarında, Türkiye'nin neresinde olursa olsun 2 saat içinde kendilerine geçici bir ikame araç veriyoruz." dedi.



Vural Ak, uzun yıllar filo kiralamada açık ara birinci olarak faaliyet gösterdiklerini belirterek, 2002'de Alman, Hollandalı yabancı bankaların ve Dünya Bankası'nın, şirkete ortak olduğunu ve şirketin büyümesini çok ciddi oranda artırdıklarını anlattı.



Japonya'nın en büyük grubu olan Mitsubishi Grubu'nun da 2008'de şirkete ortak olduğunu ifade eden Ak, "Onlarla da 12 sene beraber yürüdük. 2018'den bu yana yüzde 100 yerli sermaye olarak yolumuza devam etmekteyiz. Hizmet kalitesi ve çeşitlilik açısından pazarın lider şirketlerinden biriyiz." diye konuştu.



- Halka arzdan sağlanan kaynak yatırımlara aktarılacak



Vural Ak, 700 binin üzerinde yatırımcının hisselerini satın aldığı halka arz sürecine de değinerek, buradan elde ettikleri gelirin tamamını yeni araç alımında kullanacaklarını dile getirdi.



Halka arzın tamamen şirketin büyümesine ve karlılığının artırılmasına yönelik bir kaynak olarak planlandığının altını çizen Ak, "Bu sene alacağımız araçlar aşağı yukarı 6 bin arabayı geçecek. Bunu güncel rakamlarla çarparsanız bir araba yaklaşık 2,5 milyon lira civarında değerlense oldukça ciddi bir tutar ortaya çıkıyor. Bu tutarın yarısını iç finansman kullanmadan, yani halka arzdan gelen kaynakla karşılayacağız. Bu da şirketin karlılığını çok artıracak." ifadelerini kullandı.



Bulundukları sektörün finansal denetim ve düzenleme çerçevesine kavuşması ihtiyacına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Vural Ak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bugün gongumuzu çaldık ve artık halka açık bir şirketiz. Bu vesileyle araç kiralama sektörünün finansal bir denetim ve düzenleme çerçevesine kavuşması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bunu uzun süredir dile getiriyorum. Dışarıdan bakıldığında biz sadece bir 'araç kiralama şirketiyiz' gibi görünüyor. Ancak işin mutfağını bilenler iyi bilir ki bizim işimiz aslında dört tekerlek üzerinde finans yönetimidir. Yüz binlerce aracı bilançosunda taşıyan, birkaç milyar dolarlık iş hacmine sahip büyük bir sektörden bahsediyoruz. Bu iş, doğası gereği kaldıraçla çalışır. Dünyada bu ölçekteki kiralama şirketleri finansal otoritelerin çatısı altında faaliyet gösterir. Türkiye'de finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri BDDK denetimine tabidir ancak bizim sektörümüz henüz bu kapsama dahil değil. Sektörümüz artık büyüdü, olgunlaştı ve ekonomiye ciddi bir katkı sağlıyor. Ulaştığımız bu büyüklüğün doğal karşılığı, ona uygun bir denetim çerçevesidir. Araç kiralama sektörünün de bu çatının altına girmesi durumunda, denetim bir referans olacak, sektör finans dünyasının gözünde daha fazla itibar kazanacak, büyüyerek yatırımcısına ve müşterisine çok daha fazla güven verecektir. Bu düzenlemenin hem sektörümüze güç hem de ülke ekonomisine güven katacağına inanıyorum."