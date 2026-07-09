Eksim Holding yeni dönem pazarlama ve iletişim vizyonunu paylaştı

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Eksim Holding Pazarlama ve İletişim Direktörü (CMO) Ahmet Yaman'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde markalaşmanın iletişim süreçlerindeki rolü ele alınırken, özellikle enerji sektöründe müşteri deneyimi ve marka algısının giderek önem kazandığına dikkati çekildi.

Toplantıda ayrıca, holding bünyesinde bulunan köklü şirketlerin sürdürülebilirlik çalışmalarıyla marka değerlerinin artırılmasına yönelik görüşler de paylaşıldı.

Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Eksim Holding CMO'su Ahmet Yaman, holding iştiraklerinde operasyonel başarılarının yanı sıra iletişim ve marka yönetimi tarafında da önemli dönüşüm gerçekleştirildiğini belirtti.

Değişen dünyanın artık şirketlerden üretim gücünün yanında veri yönetimi, etkili marka anlatımı ve insan odaklı iletişim beklediğini aktaran Yaman, "40. yılımızı kutlarken, Eksim Holding'in köklü geçmişini geleceğin dünyasına taşıyan yenilikçi iletişimlerimizi sürdürüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada yalnızca üretim kapasitesiyle değil, sürdürülebilirlik yaklaşımı, teknoloji yatırımları ve insanla bağ kuran marka anlayışıyla öne çıkan bir yapı inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaman, 2,5 milyondan fazla aboneye ve toplamda 6,5 milyon insana elektik dağıtım hizmeti sunan şirketlerinin, yatırımlarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen kuruluşları arasında yer aldığını anlatarak, pazarlama ve iletişim ekibi olarak şirketleriyle ilgili gerçekleştirleri müşteri memnuniyeti araştırmalarının sonucunda sundukları hizmetleri destekleyecek iletişim projelerinin gerekliliğini gördüklerini vurguladı.

Söz konusu doğrultuda markalarının bilinirliğini ve bölge halkındaki farkındalığı pekiştirecek adımlar atma kararı aldıklarını kaydeden Yaman, "Bunların sonucunda 'DicleFest Projesi ve Aydınlatma Kampanyası' gibi önemli çalışmaları hayata geçirdik. Dolayısıyla artık Dicle Elektrik ile kendimizi yalnızca bir dağıtım şirketi olarak değil, 'Enerjinin Ötesinde Dağıtım Şirketi' yaklaşımıyla konumlandırıyoruz. Bu sebeple de bölge insanıyla kültürel, sosyal ve duygusal bağ kuran projeler geliştirmeye odaklanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- "Çocukların enerji teknolojilerini yerinde deneyimlemesi çok kıymetli"

"Enerji ve Teknoloji Festivali DicleFest" ile Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman ve Siirt'te başta çocuklar ve gençler olmak üzere 350 bine yakın kişiye ulaştıklarına işaret eden Yaman, çocukların enerji teknolojilerini yerinde deneyimlemesinin çok kıymetli olduğunu aktardı.

Düzenledikleri etkinlikler, atölyeler ve konserlerle yalnızca festival gerçekleştirmediklerini, bölge halkıyla aynı duyguda buluşan, güvene ve samimiyete dayalı bağlarını güçlendirdiklerini vurgulayarak, "İnsanların hayatına dokunan bu yaklaşımımızın marka algımızı güçlendiren en önemli unsurlardan biri olduğuna inanıyoruz. DicleFest'i önümüzdeki dönemde diğer hizmet illerimiz Şırnak ve Mardin'de düzenlemeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yaman, Dicle Elektrik'in 8 bin çalışanıyla hizmet bölgesinde kesintisiz enerji hizmeti sunabilmek adına yılın her döneminde sahada aktif şekilde çalıştığını belirterek, bu emeği daha geniş kitlelere ulaşabilecek iletişim diliyle anlatmak istediklerini ve bunun için de yeni kampanya başlattıklarını kaydetti.

Enerjinin, insanların günlük yaşamını doğrudan etkileyen kritik bir alan olduğuna dikkati çeken Yaman, "Sahada gece-gündüz çalışan çok büyük bir ekibimiz var. 2025 yıl sonu itibarıyla 39 bin 104 LED tesis ve dönüşüm uygulamasıyla modern aydınlatmada Türkiye'deki 21 elektrik dağıtım şirketi arasında ilk sırada yer aldık." ifadelerini kullandı.

Yaman, elektriğin kesintisiz şekilde ulaştırılması için verilen emeği, şehirlerdeki gözle görülür değişimi ve bunun sonucunda bölge insanımızın hayatındaki dönüşümü daha sıcak anlatımla görünür kılmak istediklerini vurgulayarak, "Bu amaçla biz de 2000’li yılların başında Diyarbakırspor'u da çalıştıran ünlü teknik direktörlerimizden Yılmaz Vural ile birlikte sahaya indik." değerlendirmesini yaptı.

Yaman, holding bünyesinde yeni nesil iletişim projelerine ek olarak köklü markaların hikayelerinin de önemli yere sahip olduğunu aktardı.

Türkiye'ni bilinen un markalarından Sinangil'in, 63 yılı aşan geçmişiyle bugün hala güçlü tüketici bağı kurmayı başardığını kaydederek, "Sinangil yalnızca bir gıda markası değil, nesiller boyunca mutfaklarda yer etmiş gerçek bir 'lovemark'. Ayrıca sahada ve dijital kanallarda yürüttüğümüz iletişim çalışmalarıyla da marka sadakatimizi nesilden nesle taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Holdingin kafe-fırın sektöründeki temsilcisi Aslı'nın 33 yıl önce başlayan hikayesini halihazırda Eksim Holding olarak çok daha modern bir kafe-fırın deneyimine dönüştürdüklerine dikkati çeken Yaman, şunları kaydetti:

"Mağazalarımızda sunduğumuz kurabiye, kahve ve serinleten içecek çeşitlerimizle müşterilerimize yalnızca ürün değil, keyifli bir yaşam alanı sunduk. Modern mağaza tasarımlarımız ve ürün çeşitliliğimiz sayesinde Aslı, hem kent hayatı içerisinde hem iş merkezlerinin yoğunlaştığı bölgelerde insanların severek vakit geçirdiği bir mola ve keyif durağı haline geldi. Markamız büyümeye devam ederken hayata geçirdiğimiz 'Aslı’da Dükkan Senin' franchise kampanyasıyla da girişimcilere daha erişilebilir ve uygun koşullu yatırım imkanları sunmaya başladık. Bu çalışmalarımız güven veren marka algımızı pekiştirdi."