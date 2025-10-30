Borsa İstanbul'dan 1 hisseye tedbir kararı geldi

BİST’in Kamuoyu Aydınlatma Platformu’ndan yaptığı bildirimde, bir hisseye tedbir kararı verdiğini açıkladı.

30.10.2025 19:41:250
Paylaş Tweet Paylaş
Borsa İstanbul'dan 1 hisseye tedbir kararı geldi

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 30 Ekim 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. (UFUK) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında UFUK.E payları 31/10/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 29/11/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Borsada bugün 2 temettü, 1 bedelli var (31 Ekim)

Borsada bugün 2 temettü, 1 bedelli var (31 Ekim)

30 Ekim tarihli SPK bülteninde hangi önemli kararlar alındı?

30 Ekim tarihli SPK bülteninde hangi önemli kararlar alındı?

Apple ve Amazon 3. çeyrek bilançolarını açıkladı

Apple ve Amazon 3. çeyrek bilançolarını açıkladı

SPK’dan bir şirkete bedelsiz sermaye artırımı onayı verildi

SPK’dan bir şirkete bedelsiz sermaye artırımı onayı verildi

Ford Otomotiv'den yatırımcısına temettü haberi var

Ford Otomotiv'den yatırımcısına temettü haberi var

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

Yorum Yaz