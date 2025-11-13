Borsa İstanbul’dan 2 hisseye tedbir kararı geldi

BİST, VBTS kapsamında BAYRK paylarına 14/11/2025–12/12/2025 tarihleri arasında açığa satış ve kredili işlem yasağı, SONME paylarına ise aynı tarihlerde emir paketi tedbiri getirdi.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 13 Kasım 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK) ve Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BAYRK.E payları 14/11/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/12/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş. (SONME) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında SONME.E payları 14/11/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/12/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.