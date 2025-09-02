Borsada açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.

2.09.2025 16:02:380
Paylaş Tweet Paylaş
Borsada açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı

Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandı.

Duyuruda, "Saat 15.40.03 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır" ifadesi kullanıldı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Borsa İstanbul günü sert düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul günü sert düşüşle tamamladı

Anadolu Efes'ten KAP'a Rusya açıklaması

Anadolu Efes'ten KAP'a Rusya açıklaması

Dof Robotik talep toplama tarihleri: Kurucusu şirketi anlattı

Dof Robotik talep toplama tarihleri: Kurucusu şirketi anlattı

Deutsche Bank yedi yıl aradan sonra endeksteki yerini aldı

Deutsche Bank yedi yıl aradan sonra endeksteki yerini aldı

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Asya borsaları karışık bir seyir izliyor

Asya borsaları karışık bir seyir izliyor

Yorum Yaz