Borsada açığa satış yasağı uzatılacak mı?

Bloomberg'in haberine göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 29 Ağustos seans sonuna kadar uygulanacak açığa satış yasağını tekrar uzatmayı değerlendirmiyor.

Bloomberg'in konu hakkında bilgi sahibi kaynaklardan edindiği bilgiye göre; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) son zamanlarda BIST 100 endeksinin rekor seviyelere ulaşması ve faiz indirim sürecinin başlaması nedeniyle 29 Ağustos seans sonuna kadar uygulanacak açığa satış yasağını tekrar uzatmayı düşünmüyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, yasağın kalkmasının Borsa İstanbul’da işlem hacmini ve piyasa derinliğini artıracağını, yabancı yatırımcı için çekiciliği artıracağına işaret etti. Kaynaklara göre, SPK’nın halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılması ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının esnetilmesi uygulamalarının da sonlandırılması planlanıyor.

İlk olarak Şubat 2023'te getirilmişti

27 Haziran’da Kurul tarafından alınan kararla 29 Ağustos’a kadar sürecek olan bu uygulamalar da sona ermiş olacak.

Açığa satış yasağı ilk olarak 6 Şubat depremlerinin ardından Şubat 2023’te getirilmişti. SPK, daha sonra BIST 50’de yer alan şirketler için açığa satış yasağını 2025’ten itibaren kaldırmıştı.

Ancak 23 Mart 2025’te SPK, BİST pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin 25 Nisan 2025 seans sonuna kadar uzatıldığını duyurmuştu. Bu yasak 27 Haziran’da yapılan duyuruyla 29 Ağustos seans sonuna kadar uzatılmıştı.

Kurul halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına da karar vermişti.

