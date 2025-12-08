Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor

Asya borsalarında, Japonya'da açıklanan büyüme verilerinin kötü gelmesinin etkilemesiyle karışık bir seyir izleniyor.

8.12.2025 10:13:560
Japonya'da 3. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 0,6, yıllık yüzde 2,3 ile beklentilerin üzerinde azaldı. Japonya ekonomisinin daralmasında işletme harcamalarının ve konut yatırımlarındaki azalış etkili oldu.

Çin'de kasım ayına ilişkin dış ticaret fazlası 1,1 trilyon dolara çıkarak beklentileri aştı. Ülkede ihracat kasım ayında beklentilerin aksine yüzde 5,9 artarken, ithalat da yüzde 1,9 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Çin'in dış ticaret verilerinin iyi gelmesinde ABD'nin gümrük tarifeleri nedeniyle ABD dışı pazarlara yaptığı ticaretteki artış etkili oldu.

Öte yandan Japonya ve Çin arasında devam eden gerilim de Asya piyasalarında haftanın ilk işlem gününde risk iştahını törpüledi. Japonya, Çin'e ait uçakları uluslararası sularda iki kez Japon F-15'lerine yangın kontrol radar kilidi atmakla suçladı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Vang Şüemıng, yaptığı yazılı açıklamada, Japonya'nın iddiasının gerçeğe aykırı olduğunu belirtti.

- Hong Kong'da seçime katılım oranı yüzde 31,9 oldu

Bu gelişmelerin yanı sıra, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde yapılan Yasama Konseyi seçimine katılım oranı yüzde 31,9 oldu. Bölgede 2021'de seçim yasasında yapılan değişikliklerin ardından gerçekleştirilen ikinci Yasama Konseyi seçime katılım oranı ilk seçimin üzerine çıksa da değişikliklerden önce yapılan seçimlere kıyasla düşük kaldı.

2021'deki değişikliklerin ardından yapılan ilk Yasama Konseyi seçimine katılım oranı yüzde 30,2 olmuştu. Değişiklikler öncesinde 2012'de yapılan seçime yüzde 53,05, 2016'dakine ise yüzde 58,28 katılım kaydedilmişti. Bu gelişmelerle, kapanışa doğru Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 yükseldi. Hindistan'da Sensex endeksi ise bir önceki kapanışının yüzde 0,4 altında işlem görüyor.

