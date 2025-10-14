Borsada açığa satışta yukarı adım kuralı devreye alındı

BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.

14.10.2025 16:49:420
Paylaş Tweet Paylaş
Borsada açığa satışta yukarı adım kuralı devreye alındı

Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.

Duyuruda, "Saat 16.19.40 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

Tat Gıda, 3. çeyrek finansal tablolarını açıklayacağı tarihi duyurdu

Tat Gıda, 3. çeyrek finansal tablolarını açıklayacağı tarihi duyurdu

Fenerbahçe borsada yatırımcısını sevindiren tek kulüp oldu

Fenerbahçe borsada yatırımcısını sevindiren tek kulüp oldu

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (14 Ekim)

Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (14 Ekim)

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Yorum Yaz