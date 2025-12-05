SPK Başkanı'ndan fon ve halka arz mesajları

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "Fon ekosistemimiz sadece yurt içi tasarruf sahiplerinin değil, uluslararası yatırımcıların da yakından izlediği ve giderek daha fazla ilgi gösterdiği bir yapıya ulaşmıştır" dedi.

Kurumsal yatırımcılar ve sermaye piyasalarının temsilcilerini bir araya getiren ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) tarafından beşincisi düzenlenen Portföy Yönetimi Zirvesi'nde konuşan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sektörün son yıllarda hem büyüklüğü hem ürün çeşitliliği hem de yatırımcı tabanına yayılması açısından önemli gelişme kaydettiğini söyledi.

"Bugün fon ekosistemimiz sadece yurt içi tasarruf sahiplerinin değil, uluslararası yatırımcıların da yakından izlediği, güven duyduğu ve giderek daha fazla ilgi gösterdiği bir yapıya ulaşmıştır." diyen Gönül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kasım sonu itibarıyla 1954 menkul kıymet yatırım fonumuz, 224 gayrimenkul yatırım fonumuz, 441 girişim sermayesi yatırım fonumuz, 390 emeklilik yatırım fonumuz, 28 borsa yatırım fonumuz bulunmaktadır. Aynı dönemde menkul kıymet yatırım fonlarının toplam değeri 7,3 trilyon lira, gayrimenkul yatırım fonlarının toplam değeri 182 milyar lira, girişim sermayesi yatırım fonlarının toplam değeri ise 352 milyar liraya ulaşmıştır. Son yıllarda fonlarımızın büyüklüğünün ciddi yükseliş gösterdiğini görüyoruz. Bu, bizler için çok sevindirici bir noktadadır. Kurumumuz finansal okuryazarlık alanında ciddi adımlar atmaktadır. Özellikle son iki yılda yaptığımız gelişmelerle birlikte 7'den 70'e, doğru bir tabirle söylüyorum, belki 4 yaşından itibaren çocuklara başlayarak finansal okuryazarlık eğitimlerini devam etmeye çalışıyoruz. Gördüğümüz şudur ki gerçek anlamda Türkiye'de bu konuya bir teveccüh var. Gelişmekte olan ülkeler arasında iyi bir seviyede olan ülkemizin finansal okuryazarlık seviyesinin daha da artırılması için çok ciddi çalışmalar yaptık."

Finansal okuryazarlığın gelişmesiyle birlikte yatırımcı sayısının geliştiğini ancak yatırımcıların kurumsal yatırımcılarının, portföy yöneticilerinin yol göstermesine ihtiyacı olduğunu ifade eden Gönül, finansal okuryazarlığın artmasıyla ve sektör temsilcilerinin destekleriyle yatırımcı kitlesinin daha da büyüdüğüne dikkati çekti.

"Piyasada alacağımız kararlarda etki analizi yapacağız"



Gönül, "Yatırım fonları ve kurumsal yatırımcılar, kurulumuz açısından göz bebeğimizdir. Buradaki her türlü çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. Tüm bu bakış açısı içerisinde hepinizin de bildiği gibi fonlar üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Tüm bu çalışmalar içerisinde alınan kararlarda iki şeye çok önem verdiklerini vurgulayan Gönül, bunların sektör profesyonellerinin görüşlerini almak ve etki analizleri yapmak olduğunu söyledi.

Gönül, SPK olarak sektörü dinlemeden herhangi bir karar almaya niyetli olmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra alacağımız kararlarda da özellikle fon çeşitlendirmesi açısından sizlerden gelecek desteklere ihtiyacımız var ve bunları gerçekten göz önünde tutarak kararlar vereceğiz. Piyasada alacağımız kararlarda etki analizi yapacağız. Tüm bu çerçeve içerisinde elimizden geldiğince fonlara destek vermeye de devam ediyoruz. Yakın zamanda Sermaye Piyasası Kurulunun 40 yıllık teşkilatında bir değişikliğe gittik ve belki de en önemli değişiklik olarak yatırım fonlarımız için ayrı daire oluşumuna gittik. Buradaki asıl amacımız, konsantrasyonumuzu parçalamadan, bölmeden bu tarafta ilerlemeyi sağlamak için daha fazla çalışmaya devam etmek."

Özellikle fonların iş ve işlemlerini kolaylaştırmak, başvuru süreçlerini düzenlemek için çalışmalara devam ettiklerini bildiren Gönül, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm buradaki amacımız, sizlerin yatır��mcıyla buluşmasında kolaylıklar sağlamak ve kurulumuzla olan süreçlerinizi 'en kolay şekilde nasıl sürdürürüzü' biraz daha bir adım daha ileriye taşımak. Bunu biliyorsunuz elektronik başvuruyla ciddi anlamda kolaylaştırdık. Bunun üzerinden de çalışmalarımızın sizler için daha yararlı olmasını sağlıyoruz."

Gönül, fonların bildirimleri, mali tabloları, gözetimleri konusunda da ellerinden gelen kolaylıkları sağladıklarını, bu konuda sektörden gelen tavsiyeler üzerine bazı tedbirleri aldıklarını vurguladı.

Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının finansal raporlarının SPK'ya gönderilmesi ve yatırımcılara ayrıca iletilmesi zorunluluğunun da kaldırıldığını söyleyen Gönül, "Böylece işlerimizi daha hızlı yapmamızı ve daha şeffaf olmamızı da sağladık. Tüm bu adımlar şüphesiz ki sektörümüzün dijitalleşme yönündeki güçlü eğilimini desteklemek amaçlı yapılmaktadır." şeklinde konuştu.

Gönül, değerleme raporlarıyla, gayrimenkul yatırım fonlarının değerleme raporuyla durumun teyit edilmesi ve yapının daha sağlam hale getirilmesi için de çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Sektörden gelen talepler doğrultusunda altın ağırlıklı yatırım fonlarının değerleme sürecine ilişkin önemli iyileştirmeyi de hayata geçirdiklerini ifade eden Gönül, "Borsa İstanbul'da zaman zaman yıllarca tescil amacıyla yapılan işlemler fiyat oluşumunda dalgalanmalara neden olabiliyordu. Yeni düzenlemelerimizde yatırımcıların da bu tür fiktif dalgalardan etkilenmemesini temin etmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fonlar konusunda yakın dönemde bazı düzenlemeler hayata geçirilecek



Gönül, yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin mevzuatın güncellenmesine yönelik çalışmalara da her zamanki gibi devam ettiklerini bildirdi.

Mevzuat çalışmalarının değişen dünyada tüm dünyayla birlikte entegre olarak daha iyi hizmet vermek, yatırımcının önünü açmak, sektörün daha kolay çalışması ve yatırımcıyla buluşmayı sağlamak için sürekli devam ettiğini anlatan Gönül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fonlar, bizim göz bebeğimiz. Fonlar, sermaye piyasalarının büyümesinde ve yatırımcı sayısının sağlıklı şekilde artmasında stratejik öneme sahipler. Bu doğrultuda sizlerden gelen geri bildirimlerle iyileştirmeleri yapmaya devam edeceğimizi zaten belirttim. Burada da yakın dönemde bazı düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Fonlar üzerindeki denetimlerimizi, gözetimlerimizi artırıyoruz. Burada alınması gereken tedbirler varsa sizinle istişare ederek bunları da almamız gerektiği şekilde düzenleyeceğiz. Avrupa'dan Asya'ya farklı coğrafyalarda düzenlenen benzer etkinliklerde olduğu gibi fon yönetiminde güvenin, şeffaflığın ve uzun vadeli bakışın öne çıktığı bir dönemin içerisindeyiz. Türkiye olarak bu küresel dönüşümü dikkatle izliyor, kendi önceliklerimiz ve değerlerimiz doğrultusunda en önemli adımları atmaya özen gösteriyoruz."

Gönül, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) 5. Portföy Yönetim Zirvesi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Bankacılık Kanunu'ndaki gibi bir sınırlamaya gidip gitmeyeceğine yönelik soruya Gönül, "Bankacılık nizamı demek çok doğru olmayabilir ama fonlarla ilgili zaten sürekli bir değişim içerisindeyiz. Belli tedbirler, belli değişiklikler sürekli yapıyoruz. Sektörün önünü açmak zorundayız. Bu konuda çalışmalarımız her zaman var. Bunlara devam edeceğiz. Kötü niyetli kullanımların önüne geçeceğiz. Bunun yanı sıra sektörün önünü açmak için elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde cevap verdi.

Gönül, fonlarla ilgili çalışmalarda gelinen aşamaya ilişkin yöneltilen soruyu, "Çok detaylandırmadık. Ama mutlaka bu çalışmaları nihayetlendirilmeden önce hem sektörle hem de sizlerle paylaşacağız. Şimdi çok çeşitli fonlarımız var. Burada çalışma her zaman var, her zaman düzenliyoruz. Ama spesifik olarak belli bir fonda, belli bir düzenleme demek çok yanlış olur. Bizim burada söyleyebileceğimiz, sektörü rahatlatacak, daha şeffaf ve daha güvenli olması için gerekli çalışmaları yapıyoruz." şeklinde yanıtladı.

Çalışma için bir tarih vermenin mümkün olup olmadığına yönelik soru üzerine Gönül, bu çalışmaların sonuçlanmasının çok uzun sürmeyeceğini ifade ederek, "Ama biz bu tür çalışmalarda genellikle geçişli tarih vererek yani şu tarihten itibaren diyerek sektörü ve yatırımcıları rahatsız etmeyecek şekilde düzenlemeyi zamanın içerisinde hayata geçirerek yapmayı tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gönül, bunun bir düzenleme paketi olmayacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Yani düzenlemeler zaten sürekli devam ediyor. Buradaki düzenlemeleri zamana bölerek yapmaya devam edeceğiz. Ama buradaki tek bizim için önemli olan hem yatırımcı menfaatini korumak hem de sektörü rahatsız etmemek. Yani zaten bunları sektörle birlikte karar veriyoruz."

"Kötüye kullanım, yatırımcıyı zarar ettiren herhangi bir şeye müsaade etmemiz mümkün değil"

SPK Başkanı Gönül, cezalarda hapis cezasının yanı sıra farklı ceza türlerinin uygulanıp uygulanmayacağı konusundaki soruyu ise "Şimdi cezalarımız bizim belli zaten. Cezalar kanunda yer almak zorunda. Kötüye kullanım, yatırımcıyı zarar ettiren herhangi bir şeye müsaade etmemiz mümkün değil. Bunun için zaten gerekli cezaları gerekirse Meclisimiz takdir ederse artıracaktır. Bunun dışında da cezaları gerektiği şekilde elimizden geldiğince uygulamaya devam ediyoruz." şeklinde yanıtladı.

Gönül, hiçbir düzenlemenin etki analizi olmadan yapılmayacağının altını çizdi.

Onun için önce etki analizlerini yapacaklarını belirten Gönül, "Bunu sektörle paylaşacağız. Sektörden gelen geri bildirimlere göre de tekrar düzenlemeleri gözden geçirip ondan sonra karar veriyoruz." dedi.

Gönül, şu an sektörden gelen talepler hakkında da, "Şimdi biz talepleri topluyoruz, dinliyoruz. Bugün de burada olmamızın nedenlerinden bir tanesi bu. Sektörle her zaman bir arada çalışıyoruz. Gelen talepleri topladıktan sonra çalışmadık, nihayetlerle çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Manipülasyonlarla ilgili olarak sorulan soruyu Gönül, "Burada verilecek mesaj zaten bellidir. Gerekli suç duyurularını yapıyoruz ve bunlar da sonuçlanıyor biliyorsunuz. Yani burada söyleyecek çok fazla bir şey yok." diye cevapladı.

Gönül, halka arz konusuna ilişkin olarak da şu değerlenmeleri yaptı:

"Halka arz ivmesi diye bir şey söylemek aslında çok doğru değil. Halka arz bizim standart işlerimizden sadece bir tanesidir. Tabii ki standart işlerimize devam ettiğimiz gibi halka arzlara devam ediyoruz. Halka arzların biraz daha farklılığı piyasadaki talebi ön görerek devam etmek zorundayız. Onun için mutlaka halk arzları devam edecek ama piyasa talebini piyasadaki gelen beklentiyi de göz önüne alarak halk arzlara devam edeceğiz."