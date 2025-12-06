Borsa İstanbul’dan dün 3 hisseye tedbir kararı geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında üç hisse senedine yönelik yeni tedbir kararları açıklandı.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 5 Aralık 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI), Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE) ve Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapıldı.

Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GZNMI.E payları 08/12/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/01/2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BURCE.E payları 08/12/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/01/2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) için BİST’in yaptığı açıklama şu şekilde:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ALKLC.E paylarında 08/12/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 07/01/2026 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.