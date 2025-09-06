Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse hangileri oldu? (1-5 Eylül 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,95 değer kaybederek 10.729,49 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.612,31 puanı ve en yüksek 11.334,42 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,11 ile Destek Finans Faktoring AŞ oldu.

Destek Finans Faktoring AŞ'yi yüzde 16,54 ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ, yüzde 10,72'yle Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 14,08'le Otokar, yüzde 12,78'le Enerjisa Enerji ve yüzde 12,03'le Oyak Çimento olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 798 milyar lirayla ASELSAN, 582 milyar 960 milyon lirayla Garanti BBVA ve 440 milyar 910 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.