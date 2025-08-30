Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse hangileri oldu? (25-29 Ağustos 2025)

  • Anasayfa
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı ortalama yüzde 0,74 kayıpla tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,74 değer kaybederek 11.288,05 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 11.262,82 puanı ve en yüksek 11.605,30 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,01 düşüşle 14.973,86 puan, sanayi endeksi yüzde 0,35 azalışla 14.695,46 puan, hizmetler endeksi yüzde 1,06 kayıpla 11.209,92 puan olurken, teknoloji endeksi yüzde 0,99 kazançla 25.194,33 puana yükseldi.

- Borusan Boru Sanayi en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 28,79 ile Borusan Boru Sanayi oldu.

Borusan Boru Sanayi'yi yüzde 25,62 ile Destek Finans Faktoring AŞ, yüzde 21,47 ile Efor Çay Sanayi izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12 ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ, yüzde 11,09 ile Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ ve yüzde 9,58 ile Işıklar Enerji Yapı Holding olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 835 milyar 848 milyon lirayla ASELSAN, 605 milyar 220 milyon lirayla Garanti BBVA ve 464 milyar 830 milyon lirayla Koç Holding oldu.

