Borsada bugün 2 temettü, 1 bedelli var (31 Ekim)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 2 şirket kar payı hak kullanım tarihi bugün... Bedelli sermaye artırımı yapacak bir şirkette de rüçhan hakkı kullanım başlangıç tarihi bugün, yani 31 Ekim 2025...

Borsada 31 Ekim'den itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek paylar şöyle:

SELVA GIDA SANAYİ A.Ş. (SELVA)

Şirket SPK'dan yüzde 125 oranında bedelli sermaye artırımı onayı almıştı. Rüçhan hakkı kullanım başlangıç tarihi bugün. Şirket şu açıklamayı yapmıştı:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden Şirketimizin 2.000.000.000-.TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 468.000.000- TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 585.000.000- TL (%125) artırılarak 1.053.000.000- TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmış olup 23.10.2025 tarih ve 2025/55 sayılı SPK Bülteninde yayımlanmıştır.

SPK tarafından onaylı İzahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.

- Pay sahiplerimize yeni pay alma hakları kullandırılacak olup, pay sahiplerimizin ellerindeki payların %125'İ oranında bedelli yeni pay alma hakları bulunmaktadır.

- Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 31.10.2025 ile 14.11.2025 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

- Yeni pay alma haklarının kullanımında 1,00-TL nominal değerli pay 1,00-TL'den satışa arz edilecektir.

- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

- Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunca onaylamış olan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, Şirketimizin web sitesinde (www.selva.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.a1capital.com.tr) adresli internet sitelerinde yer almaktadır.

GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (GUNDG)

Şirket 3 taksit halinde brüt 0,1538460 TL, net 0,1307691 TL temettü açıklamıştı. Net 0,0435897 TL olan 2. taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Ekim, ödeme tarihi 4 Kasım.

SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (SANFM)

Şirket 2 taksit halinde brüt 0,070 TL, net 0,0595 TL temettü açıklamıştı. Net 0,0170 olan 2. taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Ekim, ödeme tarihi 4 Kasım.